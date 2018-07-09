Эрдоган объявил новый состав правительства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 июля вновь вступил в должность главы государства, объявил новый состав кабинета министров. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Своим вице-президентом Эрдоган назначил Фуата Октая, занимавшего ранее пост заместителя премьера.

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Министром казначейства и финансов стал зять президента Берат Албайрак, главой МВД — Сулейман Сойлу, министром нацобороны — Хулуси Акара.

Как передает агентство, министром юстиции назначен Абдульхамит Гюль, министром торговли — Рухсар Пекджан.

В понедельник, 9 июля, состоялась инаугурация Эрдогана. С вступлением его в должность президента Турция также сменила форму государственного правления — с парламентской республики на президентскую.