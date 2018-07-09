Мэй нашла замену Джонсону
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой МИД страны. Об этом говорится в твиттере канцелярии британского премьера.
Уточняется, что кандидатуру Ханта уже одобрила королева Елизавета II.
51-летний Джереми Хант с 2012 года занимал пост министра здравоохранения.
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В понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил, что покидает пост. Свое решение он объяснил разногласиями с курсом премьер-министра по реализации выхода Британии из ЕС.
Позднее Тереза Мэй в письме Джонсону призналась, что для нее такое решение стало сюрпризом.