Мэй нашла замену Джонсону

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой МИД страны. Об этом говорится в твиттере канцелярии британского премьера.

Уточняется, что кандидатуру Ханта уже одобрила королева Елизавета II.

51-летний Джереми Хант с 2012 года занимал пост министра здравоохранения.

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В понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил, что покидает пост. Свое решение он объяснил разногласиями с курсом премьер-министра по реализации выхода Британии из ЕС.

Позднее Тереза Мэй в письме Джонсону призналась, что для нее такое решение стало сюрпризом.