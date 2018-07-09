Тереза Мэй назначила нового министра по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по Brexit, сообщает Reuters.

Его предшественник, Дэвид Дэвис подал в отставку в знак протеста, о чем стало известно ночью 8 июля. Экс-министр не согласился с решением британского правительства продолжать поддерживать тесные экономические отношения с Евросоюзом (ЕС) после того, как Великобритания покинет ЕС.

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«Королева с удовольствием одобрила назначение Доминика Рааба в качестве нового государственного секретаря Великобритании по вопросам выхода страны из Европейского союза», — говорится в официальном сообщении офиса премьер-министра.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала отставку Дэвида Дэвиса.