Мэй отреагировала на отставку министра по делам Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра по делам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса, сообщает The Guardian со ссылкой на письмо премьера.

Мэй также привела детальный план действий по Brexit, обсужденный в правительстве.

«Мне очень жаль, что вы решили покинуть правительство, когда мы достигли такого прогресса, направленного на мягкий и успешный Brexit, и когда осталось всего 8 месяцев до даты выхода Великобритании из Евросоюза», — говорится в письме британского премьера.

Ранее Дэвис объяснил свое решение уйти в отставку несогласием с политикой Мэй.