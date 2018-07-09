Министр по делам Brexit объяснил решение уйти в отставку

Министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис в своем письме заявил, что уходит из правительства из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает Reuters.

По словам экс-министра, курс, выбранный Мэй, подрывает переговоры с Брюсселем и не позволит парламенту восстановить власть после Brexit, ограничив его «иллюзорным» контролем.

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«Общее направление политики оставит нас в лучшем случае в слабом положении на переговорах, в худшем — в безвыходном положении», — говорится в письме Дэвиса.

Ранее стало известно, что Дэвис подал в отставку. Также сообщалось об отставке его заместителя Стива Бейкера.