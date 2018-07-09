Еще один чиновник по Brexit подал в отставку

Стив Бейкер, чиновник министерства Великобритании по выходу из Европейского союза, подал в отставку, сообщает The Telegraph.

Также в отставку подала парламентарий Суэлла Браверман.

Ранее стало известно, что министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку. Такое решение связывают с несогласием с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая предложила план, предполагающий сохранение тесных экономических связей Британии и ЕС после Brexit. План Мэй также раскритиковал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.