Захарова назвала бредом статью о тайных встречах спонсора Brexit с послом России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью издания The Observer, в которой говорилось о тайных встречах спонсора Brexit Аррона Бэнкса с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Британское издание ранее рассказало, что Бэнкс, финансировавший агитационную кампанию Leave.EU, и Яковенко якобы провели 11 тайных встреч до того, как состоялся референдум о выходе Британии из ЕС.
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«Очередной бред», — коротко отреагировала на это заявление Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что сотрудники национального криминального агентства Великобритании приступили к расследованию возможных связей бизнесмена Аарона Бэнкса с Россией.