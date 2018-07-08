Захарова назвала бредом статью о тайных встречах спонсора Brexit с послом России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью издания The Observer, в которой говорилось о тайных встречах спонсора Brexit Аррона Бэнкса с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Британское издание ранее рассказало, что Бэнкс, финансировавший агитационную кампанию Leave.EU, и Яковенко якобы провели 11 тайных встреч до того, как состоялся референдум о выходе Британии из ЕС.

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«Очередной бред», — коротко отреагировала на это заявление Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что сотрудники национального криминального агентства Великобритании приступили к расследованию возможных связей бизнесмена Аарона Бэнкса с Россией.