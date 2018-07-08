Guardian сообщил об 11 тайных встречах спонсора Brexit с послом России

Британский бизнесмен Аарон Бэнкс, который считается одним из главных спонсоров Brexit, провел по меньшей мере 11 тайных встреч с российским послом. Об этом сообщает The Guardian.

Издание ссылается на документы, которые свидетельствуют о том, что Бэнкс и посол России встречались 11 раз. Кроме того, посольство России направляло бизнесмену еще четыре приглашения, о которых неизвестно, были ли они приняты или нет.

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Как уточняется, встречи проходили за несколько месяцев до референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее сообщалось, что сотрудники национального криминального агентства Великобритании приступили к расследованию возможных связей бизнесмена Аарона Бэнкса с Россией.