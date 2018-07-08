В Германии раскритиковали посла США за тайные переговоры

Глава Социал-демократической партии ФРГ Андреа Налес раскритиковала американского посла в Германии Ричарда Гренелла в связи с тем, что он обсуждал с немецкими производителями импортные пошлины. Об этом она сказала в интервью газете Die Welt am Sonntag.

Как отмечается, тайная встреча Гренелла с руководителями автомобильных концернов Daimler, BMW и Volkswagen состоялась в посольстве США в Берлине. Во время встречи Гренелл заявил, что ему поручено найти решение в споре между США, ФРГ и Брюсселем по поводу пошлин на автомобили.

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«Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам», — сказала Налес.

Она добавила, что такие вопросы американское правительство должно обсуждать с министром торговли в Вашингтоне и федеральным министром экономики Германии.

«Мы не банановая республика!», — подчеркнула Налес.

Ранее сообщалось, что власти США готовы отказаться от планов ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС.