Тегеран заявил об изоляции США в вопросе иранской ядерной программы

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в твиттере заявил, что Вашингтон оказался в изоляции по иранскому ядерному вопросу.

По его словам, все страны привержены сохранению ядерного соглашения с Ираном, кроме США.

Он также добавил, что США оказались в изоляции.

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Зариф подчеркнул, что Иран подтвердил свое право ответить на нарушения со стороны США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иранская сторона подтвердила приверженность договоренностям по ядерной программе.

По его словам, эту позицию приветствовали все страны «пятерки» — Россия, Франция, ФРГ, Великобритания и Китай.