Елизавета II примет Трампа во время его визита в Британию

Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Британию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского посла в Лондоне Вуди Джонсона.

Визит Трампа запланирован на 13 июля. Он проведет один день в Лондоне, после чего отправится в Шотландию.

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«Президент и первая леди отправятся в Виндзорский замок, где встретятся с Ее Величеством королевой. Как глава государства Ее Величество встречалась с каждым президентом США с 1952 года. Единственным исключением был Линдон Джонсон», — сообщил посол.

Ранее о возможности встречи Трампа и британской королевы сообщали СМИ. Также ранее сообщалось, что над Лондоном запустят дирижабль в виде Трампа.