Лавров рассказал о планах Ирана по ядерной сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иранская сторона подтвердила приверженность договоренностям по ядерной программе, однако сохранила за собой право выйти из сделки вслед за США, передает РИА «Новости».

«Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что привержен договоренностям, которые в Совместном всеобъемлющем плане действий закреплены. Разумеется, это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, хотя иранский министр отметил, что с односторонним шагом США и фактическим сломом этой договорённости у Ирана формально есть также право и повод сказать, если Соединенные Штаты — главный участник этой договорённости — вышли. Иранцы сказали, что у них тоже есть такое право, но мы им не будем пользоваться», — сказал Лавров.

По его словам, эту позицию приветствовали все страны «пятерки» — Россия, Франция, ФРГ, Великобритания и Китай.