В кабмине ФРГ достигли соглашения по мигрантам

Правящая коалиция Германии пришла к соглашению по проблеме нелегальной миграции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовали пакет мер по противодействию нелегальной миграции и ужесточению миграционной политики.

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Как отмечается, это соглашение также предусматривает ускоренное предоставление статуса беженца, мигрантам которые находятся на территории Германии.

Ранее глава МВД Германии и лидер партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что мигранты смогут оставаться в специальных транзитных центрах на территории ФРГ не более двух дней.