Экс-президент Fox News станет помощником Трампа

Бывший президент телеканала Fox News Билл Шайн станет новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что Билл Шайн присоединится к персоналу Белого дома», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, также станет помощником Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Билл Шайн может стать новым директором по коммуникациям Белого дома.

Как отмечалось, Шайн знаком с советником Трамп Келлиэнн Конуэй, которая и продвигала идею о его назначении.