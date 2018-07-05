Трамп призвал конгресс прогнать мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал конгресс принять закон об иммиграции и прогнать нелегальных мигрантов из страны.

«Обеспечивающие на границе порядок службы отлично выполняют свою работу, но законы, которым они вынуждены подчиняться, являются безумными. Когда люди с детьми или без них проникают в нашу страну, им надо сказать, чтобы они ушли», — написал Трамп.

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По его словам, нелегальных мигрантов необходимо депортировать из США без решения суда.

Он также подчеркнул, что конгрессу США следует принять разумный и обоснованный закон об иммиграции.

Ранее Трамп заявил, что законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».