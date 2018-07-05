Глава МВД Британии обвинил Россию в подрыве нацбезопасности

Глава британского МВД Саджид Джавид обвинил российское правительство в подрыве национальной безопасности Великобритании, передает Sky News.

По его словам, глаза всего мира в настоящее время устремлены на Россию.

«Нет иного правдоподобного объяснения мартовским событиям — кроме того, что ответственность за него несет Россия», — заявил Джавид.

Реклама

Он подчеркнул недопустимость того, что британцы становятся преднамеренными или случайными целями таких инцидентов. Джавид сказал, что решение, якобы принятое правительством России, о применении химоружия в Солсбери в марте этого года является «безумным и бессердечным».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повторение инцидента возле Солсбери свидетельствует о разгуле преступности в Великобритании.