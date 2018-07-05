В Кремле отказались комментировать информацию о звании Героя России для Кириенко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о присвоении Владимиром Путным звания Героя России первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, газете «Коммерсантъ» стало известно о присвоении закрытым указом званий Героев России Кириенко и Борисову.
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«Я не комментирую это сообщение», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что полковник запаса Воздушно-космических сил (ВКС) России Игорь Родобольский является обладателем максимального количества государственных военных наград, следует из Книги рекордов Вооруженных сил России.