Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс решил побороться за пост президента

Майк Авенатти, адвокат, представляющий интересы порноактрисы Сторми Дэниелс в ее деле против президента Дональда Трампа, заявил о готовности побороться за кресло президента. Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что будет баллотироваться только в том случае, если Трамп решит пойти на второй срок.

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«Если он (Трамп. — «Газета.Ru») попробует переизбраться, я буду баллотироваться, но только если я не увижу ни одного кандидата с реальными шансами его обойти. Мы не можем пережить 2016 год», — написал Авенатти.

Критикам, которые не верят в победу кандидатов «без политического опыта», адвокат порноактрисы посоветовал проверить результаты предыдущих выборов.

Ранее Авенатти призвал уволить юриста Трампа из-за оскорблений клиентки.