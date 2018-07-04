Глава МВД ФРГ назвал срок пребывания мигрантов в транзитных лагерях

Глава МВД Германии и лидер партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что мигранты смогут оставаться в специальных транзитных центрах на территории ФРГ не более двух дней. Об этом пишет Zeit Online.

По его словам, по Основному закону Германии, пребывание беженцев в специальных транзитных центрах на территории ФРГ возможно в течении 48 часов.

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Он также подчеркнул, что по истечению этого времени, мигранты которые не обладают правом на получение убежища в Германии, будут отправлены в те страны, из которых они прибыли.

Ранее Зеехофер заявил, что достиг договоренности по вопросу мигрантов с партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель — «Христианско-демократическим союзом» (ХДС).