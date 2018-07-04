Роухани призвал ЕС сохранить ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Евросоюз сохранить ядерного соглашения, из которого в одностороннем порядке вышли США. Об этом сообщает Arab News.

По его словам, Иран не выйдет из ядерной сделки, пока она выгодна Тегерану.

Он также добавил, что если другие страны, которые участвовали в подписании ядерного соглашения, смогут «гарантировать интересы Тегерана», то Иран останется в ядерной сделке.

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Ранее СМИ сообщили, что Роухани находится с визитом в Европе, чтобы встретиться с лидерами Австрии и Швейцарии в попытке спасти ядерную сделку, из которой в одностороннем порядке вышли США.

Как отмечалось, Роухани считает, что европейские страны помогут сохранить ядерную сделку.