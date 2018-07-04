Источник: курировавший выборы сотрудник займется обеспечением деятельности Госсовета

Два осведомленных источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, рассказали «Газете.Ru», что в управление по обеспечению деятельности Госсовета администрации президента перейдет Алексей Семенов.

В настоящее время Семенов занимает должность референта в управлении внутренней политики администрации президента. По словам источников «Газеты.Ru», в УВП он также занимался курирование выборов.

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Источник «Газеты.Ru» утверждает, что в управлении по деятельности Госсовета он станет заместителем начальника управления.

Ранее стало известно, что управление по деятельности Госсовета возглавил Александр Харичев, человек близкий нынешнему замглавы АП Сергею Кириенко.

По словам источников «Газеты.Ru», департаменты, отвечающие за связь с регионами останутся за управлением внутренней политики. Там же и останется замглавы управления Тимур Прокопенко, а также взаимодействие с политическими партиями.