Роухани обвинил США в поддержке ИГ

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и Израиль поддерживают террористическую группировку «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы одержали верх над ИГ, несмотря на их поддержку со стороны США и Израиля», — сказал Роухани.

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Он также добавил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном навредил Вашингтону.

По его словам, выход США из ядерной сделки «никому не пошел на пользу».

Ранее сообщалось, что Роухани пообещал поставить США «на колени».

Он также подчеркнул, что Иран «не будет капитулировать перед США».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.