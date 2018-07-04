Жириновский прокомментировал выдвижение Дегтярева на пост мэра Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в среду выдвижение председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму Михаила Дегтярева кандидатом в мэры Москвы.

Парламентарий сдал во вторник необходимые документы в Мосгоризбирком.

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По словам Жириновского, Дегтярев имеет большой опыт участия в выборах и его кандидатура соответствует «самым высоким стандартам времени».

«Мы сдаем 120 подписей муниципальных депутатов, собранных в 120 муниципальных образованиях от абсолютно всех политических партий и самовыдвиженцев. В основе предвыборной программы «Порядок, комфорт, достаток 2.0» будут наказы москвичей, которые мы собрали в процессе сбора подписей муниципальных депутатов», - заявил во вторник Михаил Дегтярев.

Депутат уже баллотировался на пост столичного градоначальника в 2013 году, став самым молодым кандидатом на этот пост.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Во вторник стало известно, что лишь пять претендентов на пост мэра столицы смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатами.