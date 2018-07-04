Воробьев сдал в Мособлизбирком документы для регистрации кандидатом в губернаторы

Андрей Воробьев представил в Мособлизбирком документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области.

«В планах у нас строить сильное, здоровое, чистое Подмосковье. Мы очень активно встречаемся на разных территориях с жителями, слушаем наказы, проблемы, которые беспокоят людей, и делаем все, чтобы они все вошли в программу наших приоритетных действий», - сказал Андрей Воробьев.

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Кандидаты, выдвинутые на выборах губернатора Московской области, обязаны представить в Мособлизбирком подписи в поддержку их выдвижения.

Кандидатам необходимо собрать 196 подписей депутатов и глав муниципальных образований не менее чем в 51 муниципальном образовании.

На данный момент подписи уже представили 3 кандидата, остальные могут сделать это в установленный законом срок - до 5 июля включительно.

Решения о регистрации кандидатов должны быть приняты Мособлизбиркомом в течение 10 дней со дня представления ими необходимых документов. Таким образом, состав зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 15 июля.

Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 9 сентября.

«В настоящее время идет второй этап избирательной кампании – период регистрации кандидатов, - пояснила глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина. - С момента выдвижения кандидаты и выдвинувшие их избирательные объединения могут вести предвыборную агитацию путем проведения публичных агитационных мероприятий, а также выпуска агитационных материалов, за исключением агитационных публикаций в СМИ. Агитационный период в СМИ начнется с 11 августа - за 28 дней до дня голосования».