Президента Боливии госпитализировали
Боливийского президента Эво Моралеса доставили в медицинское учреждение для проведения планового обследования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте администрации президента.
Как отмечается, главу государства доставили в больницу в городе Ла-Пас.
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«С целью проведения регулярных запланированных медицинских обследований президент Боливии Эво Моралес Айма помещен в клинику в Ла-Пасе», — говорится в заявлении.
Уточняется, что через несколько дней президент вернется к исполнению своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что основатель французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован из-за истощения.