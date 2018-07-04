Президента Боливии госпитализировали

Боливийского президента Эво Моралеса доставили в медицинское учреждение для проведения планового обследования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте администрации президента.

Как отмечается, главу государства доставили в больницу в городе Ла-Пас.

Реклама

«С целью проведения регулярных запланированных медицинских обследований президент Боливии Эво Моралес Айма помещен в клинику в Ла-Пасе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что через несколько дней президент вернется к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что основатель французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован из-за истощения.