Белый дом: США не признают попытки России аннексировать Крым
Хоган Гидли, представитель Белого дома США, заявил, что Соединенные Штаты не признают позицию России по Крыму. Об этом сообщает Reuters.
«Мы решительно не признаем попытки России аннексировать Крым», — заявил Гидли.
Ранее президент США Дональд Трамп во время саммита G7 заявил, что Крым является частью России, так как там говорят на русском языке. В Белом доме неоднократно отказывались комментировать это заявление американского президента. Сам Трамп впоследствии не стал исключать, что Соединенные Штаты могут признать Крым российским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.