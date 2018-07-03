В Эстонии наградили уволившегося из-за Трампа посла

Эстонский министр внутренних дел Андрес Анвельт наградил бывшего американского посла Джеймса Д. Мелвилла, который покидает занимаемую должность из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, золотым знаком отличия за заслуги в развитии сотрудничества и улучшения отношений между Эстонией и США, передает РИА «Новости».

«Находящийся на своем посту последние недели посол США в Эстонии внес большой вклад в сотрудничество двух стран в области обороны и внутренней безопасности. Он награжден Золотым знаком отличия МВД», — заявили представители МДВ Эстонии.

Мелвилл работал дипломатом около 33 лет, в этом качестве застал шесть президентов США и 11 госсекретарей. Он занимал должность посла США в Эстонии с 2015 года.