Викторию Скрипаль выдвинули кандидатом в Ярославскую областную думу

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого вместе с дочерью отравили в английском Солсбери, стала кандидатом в депутаты на выборах в Ярославскую областную думу от «Справедливой России». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря бюро совета регионального отделения партии Анатолия Каширина.

По данным газеты, Скрипаль возглавила территориальную группу по избирательному округу №10, который является частью Фрунзенского района Ярославля.

Реклама

«Мы давно с ней уже общались и понимали, что человек с активной жизненной позицией, патриот России. И во время работы по выдвижению кандидатов мы предложили ей, и она с удовольствием согласилась», — сказал Каширин.

Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Виктория Скрипаль стала известна в России из-за отравления ее родственников в Британии. Она выступала на телевидении, где среди прочего заявила, что дочь Скрипаля Юлия захочет вернуться в Россию, когда придет в сознание. Когда дочь экс-полковника ГРУ пошла на поправку и выразила обратное желание, племянница Скрипаля усомнилась в правдивости данного заявления.