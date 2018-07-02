Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что для белорусов значит словосочетание «братские народы». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что об этом Лукашенко сказал на торжественном собрании в честь Дня независимости страны. Он подчеркнул, что после окончания Великой Отечественной войны страну поднимали «из руин и пепла» люди из разных регионов СССР.

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«Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что славянское единство никому и никогда не удастся «разорвать и победить».

Ранее Лукашенко поставил новую задачу перед новым замглавы КГБ.