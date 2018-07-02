Лукашенко рассказал, что для белорусов значит словосочетание «братские народы»
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что для белорусов значит словосочетание «братские народы». Об этом сообщает агентство «БелТА».
Отмечается, что об этом Лукашенко сказал на торжественном собрании в честь Дня независимости страны. Он подчеркнул, что после окончания Великой Отечественной войны страну поднимали «из руин и пепла» люди из разных регионов СССР.
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«Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов — не пустой звук и не фигура речи», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что славянское единство никому и никогда не удастся «разорвать и победить».
Ранее Лукашенко поставил новую задачу перед новым замглавы КГБ.