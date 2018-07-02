В Раде перечислили фамилии россиян для обмена на украинских заключенных
Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко перечислила россиян, которых Украина готова передать российской стороне в обмен на своих граждан. Об этом пишет УНИАН.
По словам Геращенко, в обмен на россиян украинская сторона рассчитывает добиться освобождения «Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова» и других. Среди фамилий российских граждан, которых готова освободить Украина оказались 23 человека: Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов, Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Валахидис Александр, Вячеслав Высоцкий, Владислав Макаров, Евгений Нефедов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, а также Василий Кусакин.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции заявила о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на такое же количество граждан Украины, осужденных в России.