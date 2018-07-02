ABC: бывший личный адвокат Трампа готов «поставить его под угрозу»

Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн готов сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером и другими федеральными прокурорами, даже если это «ставит под угрозу» американского лидера Дональда Трампа. Об этом Коэн рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Следствие в настоящее время ведет расследование в отношении бизнеса Майкла Коэна. Экс-адвокат Трампа полагает, что Мюллер не найдет никаких доказательств его «незаконных или ненадлежащих» связей с Россией.

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«Я не злодей в этой истории, и я не позволю другим пытаться изобразить меня таковым», — сказал Коэн в ответ на вопрос корреспондента о том, что он будет делать, если его работу в качестве юриста Трампа будут дискредитировать другие.

Отмечается, что Коэн уже нанял адвоката, его интересы будет защищать бывший федеральный прокурор Гай Петрильо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что адвокат Коэн больше не представляет его интересы.