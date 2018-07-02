Митрохин отказался от иска к «Яблоку»

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин отказался от ранее выдвинутого иска к партии, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что о решении Митрохина сообщил его представитель во время рассмотрения иска в суде. По словам адвоката Митрохина, его клиент не проходит муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы, заявил пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

Ранее сообщалось, что Митрохин подал в суд на решение бюро партии об отмене решения московской конференции выдвинуть его кандидатуру на выборы мэра Москвы. Позднее Митрохин заявил, что намерен бороться за свое право выдвигаться от партии на выборах мэра Москвы вплоть до судебного разбирательства.