Порошенко назвал самого искреннего друга Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» его страны. Об этом он написал в фейсбуке.

Украинский президент поздравил канадцев с Днем Канады.

«В мире, наверное, нет искренней друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!» — написал он, пожелав счастливого праздника.

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Порошенко также написал свое поздравление на английском и французском языках — двух официальных языках Канады.

Ранее генерал-губернатор Канады подарила Порошенко снимок Киева из космоса.