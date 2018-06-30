Матвиенко не сможет принять американских сенаторов из-за командировки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сможет принять делегацию американских сенаторов, поскольку будет в командировке. Об этом она сказала в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, передает РИА «Новости».

Группа американских сенаторов посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля. Ее возглавит сенатор-республиканец Ричард Шелби.

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«Я, к сожалению, не смогу их принять, они просились. В эти дни я в командировке в Забайкальском крае и в Китае. Мы заранее их информировали, что в эти сроки меня не будет, но они не смогли их изменить», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко также рассказала, с кем из официальных лиц встретятся члены иностранной делегации. По ее словам, состоятся встречи с руководителем международного комитета Совфеда, с сенаторами, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что не стоит ожидать прорыва от визита сенаторов США в Москву.