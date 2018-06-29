National Interest: Трамп должен выбрать между КНДР и торговой войной

Американский журнал The National Interest пишет, что президенту США Дональду Трампу придется определиться между торговой войной и сделкой с Северной Кореей по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Издание объясняет, что это связано с тем, что в этих вопросах имеет большое значение Китай, отношения с которым у США на данный момент «сошли с рельс и балансируют над пропастью». Пекин имеет большое влияние на Корейском полуострове, поэтому торговая война с Китаем почти наверняка будет означать провал сделки с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которую Трамп заключил на саммите в Сингапуре.

Реклама

Помимо этого, американо-китайские отношения важны для поддержания «некоего подобия глобального порядка» и для предотвращения распространения ядерного оружия. Они также имеют важное значение для продолжения глобального экономического роста и решения экологических проблем.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать торговые споры с Китаем.