Эксперт: Евросоюз загнал себя в ловушку продлением антироссийских санкций

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов пояснил, что страны Евросоюза продлевают антироссийские санкции, потому что не могут найти другого выхода из сложившегося положения, передает НСН.

Страны Евросоюза решили продлить санкции против России еще на полгода, несмотря на призывы отдельных государств к смягчению или отказу от антироссийских мер. Решение было принято на саммите Европейского союза в Брюсселе.

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«В решении Евросоюза есть большая доля инерции, символики и автоматизма, который связан формально с решением вопроса о Крыме и Донбассе. Этим первоначальным решением наши западные партнеры загнали себя в угол. Они фактически заложники этих решений, которые автоматически принимаются.

Санкционная политика уже четыре года длится, не дает никакого результата, что с ней делать не знают. Отменить тоже не получается, поскольку здесь очень большая доля автоматизма, большая доля символики.

Многие полагают, что это решение, которое принимается раз в полгода, видимо, вынужденное нашими партнерами, поскольку завязана на крымский вопрос, и как выйти из этой ситуации они не представляют», — разъяснил Воронов.