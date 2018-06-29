Источник раскрыл подробности визита сенаторов США в Россию

Источник в нижней палате парламента рассказал, что встреча американских сенаторов и российских парламентариев может пройти 3-4 июля в Госдуме, передает РИА «Новости».

По словам источника, в настоящее время встреча прорабатывается. Как уточняется, в ней могут принять участие глава комитета по международным делам Константин Косачев, его первый заместитель и бывший посол России в США Сергей Кисляк, а также замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

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«…многое зависит от того, как у них сложится поездка. Мы ожидаем, что будет в Госдуме такая встреча. Ориентировочно 3-4 июля», — рассказал источник.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что сенаторы из США приедут в Россию 30 июня.