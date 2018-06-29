Макрон прокомментировал принятое ЕС соглашение по миграции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение лидеров стран-членов Евросоюза по проблемам миграции предусматривает создание контролируемых центров по приему беженцев. Об этом сообщает The Huffington Post.

По его словам, создание данных центров поможет улучшить организацию приема беженцев в ЕС.

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Он также подчеркнул, что соглашение принятое лидерами Евросоюза носит комплексный характер.

Ранее глава Евросовета Дональда Туск заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения о миграции по итогам саммита в Брюсселе.