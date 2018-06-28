Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы в Грузии

Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, говорится на сайте грузинского «Первого канала».

Сообщается, что Саакашвили обвиняли в организации нанесения тяжкого вреда здоровью, а также в злоупотреблении властью с применением насилия. Обвинительный приговор по делу вынесла судья Шорена Гунцадзе.

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Помимо Сааккашвили ранее по этому делу обвинительные приговоры вынесли бывшему министру внутренних дел Вано Мерабишвили, бывшему руководителю специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и бывшему главе этого департамента Гия Сирадзе.

Вооруженное нападение на оппозиционного Саакашвили политика произошло в 2005 году.

Также по делу Сандро Гиргвлиани экс-президента Грузии на родине уже приговорили к 3 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Саакашвили грозит 11 лет заключения по четырем делам.