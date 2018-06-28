Период выдвижения кандидатов в губернаторы Подмосковья завершился

Окончен период выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области. В итоге в выборах будут участвовать 11 претендентов.

«Избирательная комиссия переходит ко второму этапу — регистрации кандидатов, которым необходимо собрать и представить в Мособлизбирком до 18:00 5 июля 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области, из которых 98 — подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области. Подписи должны быть собраны не менее чем 51 муниципальном образовании», — прокомментировала итоги выдвижения председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

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Избиркому дается 10 дней для проверки документов, представленных кандидатами на регистрацию. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.

По состоянию на 28 июня в Избирательную комиссию Московской области поступили документы от следующих кандидатов:

Воробьев Андрей Юрьевич — выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Белова Любовь Ивановна —выдвинута от Регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области;

Чистюхин Иорь Васильевич — выдвинут от Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области;

Черемисов Константин Николаевич — выдвинут от Московского областного регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

Дижур Николай Измаилович — выдвинут от Московского областного регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

Жигарев Кирилл Сергеевич — выдвинут от Московского областного отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

Надеждин Борис Борисович — выдвинут от Регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»;

Рязанов Владимир Викторович — выдвинут от Московского областного отделения Политической партии «Коммунисты России»;

Шингаркин Максим Андреевич — выдвинут от Регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Московской области»;

Солонкин Александр Викторович — выдвинут от Регионального отделения в Московской области политической партии «Национальный курс»;

Дуленков Алексей Николаевич — выдвинут от Регионального отделения в Московской области политической партии «Партия народной свободы».

Также в списках претендентов был Александр Солонкин от Регионального отделения в Московской области политической партии «Национальный курс», но 27 июня он заявил о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

После представления документов на выдвижение кандидаты приступили к сбору подписей в поддержку своего выдвижения, так называемого этапа прохождения «муниципального фильтра».

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.