NY Times: экс-главе Fox News нашли место в Белом доме

Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн может стать новым директором по коммуникациям Белого дома. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, Шайн уже встречался с президентом США Дональдом Трампом. Окончательное решение пока не принято, но, по словам источников газеты, его назначение очень вероятно.

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Билл Шайн знаком с советником Трамп Келлиэнн Конуэй, которая, как отмечается, и продвигала идею назначить бывшего главу телеканала на пост директора по коммуникациям.

Бывшая помощница по коммуникациям президента США Хоуп Хикс покинула свою должность в марте этого года.