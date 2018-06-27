США урезали финансирование возглавляемого россиянином управления ООН

США сокращают финансирование Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций (ООН) на $2 млн и уменьшают свое представительство на конференции этого управления, сообщает Reuters.

Как сообщил анонимный источник представительства США, такое решение было принято после того, как руководитель управления — бывший российский дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Воронков — не поддержал идею Вашингтона и не предоставил доступа неправительственным группам и организациям в запланированной конференции по борьбе с терроризмом.

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Американский чиновник на условиях анонимности также добавил, что одной из причин решения стало то, что во время конференции могла обсуждаться конфиденциальная информация от руководителей контртеррористических ведомств. По словам источника, в этом решении также имело значение и то, что управление возглавляет россиянин. Источник отметил, что «это важно», а также добавил, что Воронков подвергся «жесточайшему давлению со стороны своей страны».

В материале также отмечается, что западные страны обвинили российское правительство в подавлении интересов гражданского общества и препятствовании работе независимых институтов.