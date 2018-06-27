Мэр Еревана написал заявление об отставке

Глава администрации Еревана Тарон Маргарян написал заявление об отставке, сообщила газета «Жоговурд» со ссылкой на источники в мэрии.

«Вопрос касательно мэра Еревана уже решен. Маргарян написал заявление об отставке и несколько дней не появлялся на работе. Сложилась неопределенная ситуация в городской администрации: чиновники не знают, что им делать», — сказал источник.

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Также издание сообщает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не планирует оставлять Маргаряна на посту главы столичной администрации.

В мае демонстранты ворвались в здание администрации в Ереване‍ и требовали отставки Маргаряна.