CNN: суд в США постановил прекратить разделение детей-мигрантов с семьями

Федеральный суд Южного округа штата Калифорния постановил, что правительство США не имеет права разделять детей нелегальных мигрантов с их родителями. Об этом сообщает CNN.

Согласно постановлению, сотрудники миграционной службу США должны прекратить разделение детей-мигрантов с семьями на границе Соединенных Штатов.

Реклама

Как отмечается, миграционная служба также обязана вернуть всех задержанных на территории США детей их родителям.

Ранее сообщалось, что против администрации президента США Дональда Трампа подали иски 17 штатов, а также округ Колумбия, из-за проводимой политики разделения нелегальных мигрантов с их детьми.