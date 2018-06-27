CBS: основатель Bloomberg планирует выдвинуться в президенты США

Основатель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг может принять участие в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, Блумберг рассматривает возможность участия в выборах от демократической партии.

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Как отмечается, Блумберг считает, что мог бы победить нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года.

В 2016 году СМИ сообщили, что Майкл Блумберг хотел стать госсекретарем при Хиллари Клинтон.

Как отмечалось, Блумберг надеялся занять данный пост в случае победы Клинтон на президентских выборах.