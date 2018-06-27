Пенс призвал мигрантов не приезжать в США

Вице-президент США Майк Пенс призвал мигрантов не приезжать в Соединенные Штаты нелегально. Об этом сообщает The Hill.

«Не стоит рисковать своей жизнью или жизнью своих детей, пытаясь приехать в США по дороге, которую контролируют наркодилеры и торговцы людьми», — заявил Пенс.

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По его словам, если у мигрантов нет возможности приехать в США легально, «им вообще не стоит приезжать в Соединенные Штаты».

Однако, он также добавил, что США являются «самым гостеприимным домом для мигрантов в истории».

Ранее сообщалось, что против администрации президента США Дональда Трампа подали иски 17 штатов из-за проводимой политики разделения нелегальных мигрантов с их детьми.