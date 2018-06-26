Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

Американский Верховный суд признал правомочным иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд на территорию страны гражданам ряда мусульманских стран, передает Reuters.

Таким образом, суд отказался от ранее принятого решения о неконституционном характере указа в связи с дискриминацией по религиозному признаку.

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За то, чтобы признать указ правомочным проголосовали пять судей Верховного суда США.

В декабре 2017 года апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско признал ряд пунктов документа выходящими за рамки полномочий Трапа. В феврале представители суда заявили, что указ, о котором идет речь, дискриминирует мусульман, вопреки положениям конституции США.