Эрдоган и Трамп договорились о встрече

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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о встрече на полях саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Эрдогана.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп поздравил нашего президента с победой на выборах 24 июня и пожелал ему успехов. Они заявили, что с нетерпением ожидают встречи на полях саммита НАТО, который пройдет 11-12 июня в Брюсселе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оба лидера подтвердили свою решимость развивать в предстоящий период двустороннее сотрудничество во всех сферах, прежде всего, в оборонной и военной промышленностях.

Ранее Госдеп прокомментировал победу Эрдогана на выборах президента Турции.