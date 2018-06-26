В Совфеде заявили о готовности России противодействовать США в Арктике

Россия и дальше будет проводить меры по противодействию усилению США в Арктическом регионе, в том числе создавать базы и укрепрайоны, цитирует РИА «Новости» первого зампреда Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова.

По его словам, партнеры России в Арктике являются недругами, они будут активно укреплять свои позиции в регионе. Поэтому Россия уже принимает меры, в число которых входит создание в регионе баз и укрепрайонов.

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Отмечается, что ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о необходимости выводить игру США в Арктике на новый уровень.

Хотя, по мнению сенатора, Россия готова к такому развитию событий, он выразил надежду, что американская сторона будет действовать в Арктике в рамках международного права.

Ранее в США допустили, что что Арктика может стать зоной «военной напряженности и конкуренции» с Россией.