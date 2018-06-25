Премьер Греции рассказал о «большой дилемме» по миграционной проблеме

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Евросоюз ждет большая дилемма из-за миграционной проблемы. Об этом сообщает AMNA.

По его словам, «большая дилемма» заключается в том, что непонятно как именно ЕС будет искать решение данной проблемы.

Он также отметил, что это будет «либо коллективное решение, либо каждая страна будет искать решение сама».

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Ципрас подчеркнул, что ЕС следует руководствоваться политикой разделения ответственности и взаимной поддержки.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что в Евросоюзе необходимо создать единую систему предоставления убежища для беженцев.